Зупинити “схемщиків” та “рішал” хоче Сила людей: аналіз програми партії в Тернополі

У програмі “Люди важливі” політична сила планує боротися з корупцією, ліквідувати будівельні “схеми” та дбати за добробут і безпеку тернополян.

Мережа Центрів громадського контролю “ДІЙ!” перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня, аналізує програми партій, відповідність пунктів повноваженням депутатів місцевих рад, наявність/відсутність дискримінаційних тез чи пропозицій, що порушують права людини у 5-ти містах України (Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь).

Програма політичної партії ”Сила людей” в Тернополі розподілена на чотири блоки: “Добробут” “Здоров’я”, “Безпека”, “Духовність”. У пунктах програми немає таких обіцянок, які б не відповідали повноваженням органів місцевого самоврядування, але все ж виконувати їх можна буде лише за підтримки більшості депутатського корпусу.

У інтерв’ю із командою Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі, лідер партійного списку та кандидат на посаду міського голову, Іван Сороколіт пояснив, що багато тез програми є загальними для того, щоб бути зрозумілими для широкого загалу. “Програма, яку подають до ЦВК має містити лише 4 тисячі символів, усього запланованого та шляхи як це зробити в такий обсяг вмістити складно”.- сказав Іван Сороколіт.

Програма не містить посягань на права людини та дискримінаційних пунктів. Партійці підтримують християнські цінності, не відкидаючи права людини на свободу віросповідання. “У своїй діяльності ми дотримуватимемось загальнолюдських та християнських цінностей і принципів, при цьому відкидаємо будь-яку нетерпимість до інших віросповідань” – йдеться у програмі.

Економіка та житлово-комунальне господарство

Щоб жити у достатку та гідно заробляти, на думку партії, потрібно максимально захищати інтереси середнього бізнесу та самозайнятих тернополян, відповідально ставитися до бюджету та ліквідувати непотрібні комунальні підприємства.

У сфері житлово-комунального господарства партійці хочуть заборонити будівництво торф’яних котелень, дозволити людям переходити на індивідуальне опалення помешкання. Як пояснили у “Силі людей”, що хоча встановлювати опалення можна із 2019 року в помешканнях, де більше половини власників будинку вже відключилися від централізованого, все ж у мерії створюють певні труднощі для встановлення індивідуального опалення.

Безпека та екологія

У напрямку безпеки “Сила людей” планує розвивати систему відеоспостережень та вуличного освітлення. Щоб покращити екологічну ситуацію у місті партія хоче припинити забудову парків та скверів, стимулювати роздільне сортування і переробку сміття та перехід громадського транспорту на екологічні види, а також заборонити торф’яні котельні. Ще політики планують зберегти джерела питної води у місті.

Соціальна сфера, медицина та освіта

У соціальній сфері партія приділяє увагу дітям, інклюзії, літнім людям. “Сила людей” планує розвивати як комунальні заклади освіти, так і створювати умови для приватних. Партійці переконані, що місцеве самоврядування може створити можливості ранньої діагностики стану здоров’я дітей та захистити “лікарів швидкої допомоги від насильницьких агресивних нападів під час виконання своїх обов’язків”. Команда Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі запитала у “Сили людей” як саме політики зможуть захистити лікарів від агресивних нападів. На що у партії пояснили, що для виконання цього пункту потрібно:

“Грунтовне експертне обговорення за участі медиків і міської влади. Його результатом може бути:а) проведення медикам професійних навчань з самооборони; б) додаткове преміювання за рахунок міського бюджету працівників за роботу в важких умовах; в) екіпірування лікарів швидкої допомоги засобами індивідуальної самооборони; г) варіант найму водіїв, які одночасно є охоронцями; д) координація та співпраця з поліцією чи державними/комунальними/приватними службами охоронними;е) інше; є) а+б+в+г+д+е або їх різні варіанти.” Також політична сила розуміє, реалізація задуманого потребує додаткових грошей із бюджету.

Крім цього політична сила обіцяє врегулювати систему “добровільних” внесків у медицині та сприяти призначенню керівників лікарень прозоро. У плані інклюзії “Сила людей” хоче зробити міську інфраструктуру максимально доступною.

Культура, молодь, спорт

Політики планують зробити Тернопіль культурним центром регіону. Також забезпечити недоторканість пам’яток культури, історії та природи і їх охоронних зон. Проблеми молоді і спорту у програмі окремо не виділені, але зазначено, що розвиток туризму та культури створить нові робочі місця у Тернополі.

Із програмою партії “Сила людей” можна ознайомитися за посиланням: http://sl.te.ua/program/?fbclid=IwAR361ZkZ6B_1XrqQB1jXopXq83z4R5TASb7HfontF-eihEoYeeGquFd5BJg

Із офіційними програмами політичних сил, які балотуються на місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можна ознайомитися на сайті ЦВК: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm056pid102=10625pf7691=63918pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект, який реалізується у 5-ти містах України (Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь) за фінансової підтримки чеської організації People in Need, Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» та Посольства Королівства Нідерланди в Україні. Зміст цієї статті не обов’язково збігається з їхньою позицією