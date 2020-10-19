У Тернополі швидка виїжджала до 53-річного чоловіка, який стікав кров’ю

18 жовтня о 5.25 бригада швидкої виїжджала на вул. Вербицького в Тернополі, до 53-річного чоловіка, який стікав кров’ю.

Травмувався пацієнт через затуманену алкоголем свідомість… Добряче випивши, чоловік вирішив перелізти через сусідський паркан із гострими піками, щоб скоротити дорогу додому…

Із глибокими колотими ранами обох стегон, у стані гострої алкогольної інтоксикації потерпілого, після оперативно наданої допомоги та зупинення кровотечі, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини