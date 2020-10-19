13:00 | 19.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі швидка виїжджала до 53-річного чоловіка, який стікав кров’ю

Irena 0 Views Прокоментуй!

18 жовтня о 5.25 бригада швидкої виїжджала на вул. Вербицького в Тернополі, до 53-річного чоловіка, який стікав кров’ю.

Травмувався пацієнт через затуманену алкоголем свідомість… Добряче випивши, чоловік вирішив перелізти через сусідський паркан із гострими піками, щоб скоротити дорогу додому…

Із глибокими колотими ранами обох стегон, у стані гострої алкогольної інтоксикації потерпілого, після оперативно наданої допомоги та зупинення кровотечі, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *