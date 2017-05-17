Звернення «Громадянської позиція» до тернопільських обласної ради та ОДА

Рада Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція» підготувала звернення до Тернопільської обласної ради і Тернопільської обласної державної адміністрації щодо використання земель, які віднесені під проектні польові дороги, які при оренді розпайованих земельних ділянок, бюджети різних рівнів недоотримають значні надходження.

Голові Тернопільської обласної державної адміністрації

БАРНІ С.С.

Голові Тернопільської обласної ради

ОВЧАРУКУ В.В.

ЗВЕРНЕННЯ

Ради Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція»

до Тернопільської обласної ради і Тернопільської обласної державної адміністрації

​З часу набрання чинності Земельного кодексу України до нього внесено чимало змін , прийнято ряд Постанов Кабінету Міністрів України та підвідомчих актів Держкомзему (Держземагнества), які регулюють питання використання земель сільськогосподарського призначення. Однак нормативно-правова база, не в повній мірі вирішує проблемні питання у формуванні земельного ринку, земельного кадастру, охорони земель, плати за землю, контролю за використанням земельних ресурсів.

Залишаються відкритими окремі питання щодо власності на землі, використання земельних ділянок під запроектованими мережами польових доріг, господарськими будівлями і дворами (тваринницькі ферми, машинно-тракторні двори, літні табори для випасання худоби та інше) реформованих недержавних сільськогосподарських підприємств.

Запроектовані польові дороги не стали об’єктом власності. Поряд з цим , переважну більшість таких запроектованих польових доріг багато років орендарі земельних часток (паїв) використовують під посіви сільськогосподарських культур, або чисті пари, включаючи посіви багаторічних трав у полях сівозмін. При цьому, правовідносини щодо їх використання та оплати за них не врегульовані чинним законодавством.

Таким чином, орендарями використовуються земельні ділянки, за які фактично не сплачується ні земельний податок, ні орендна плата до бюджету будь-якого рівня. Щороку, від використання земель, які віднесені під проектні польові дороги бюджети України різних рівнів недоотримують багатомільйонні надходження. З урахуванням того, що загальна площа таких доріг складає біля 2-3 % площі кожного масиву, загальний їх обсяг в Україні складає превищує 500000 га.

​Для прикладу, в одному із сіл Тернопільщини розпайована площа земельного масиву, становить приблизно 1045 га, з яких 36,15 га (3,5%) становлять проектні польові дороги, призначені для проходу та проїзду власників земельних ділянок до цих ділянок для їх оброблення, посіву та збору врожаю.

​Орендар земельних ділянок (паїв), на підставі договірних відносин з їх власниками , взяв в оренду земельний масив загальною площею 1008,85 га (1045 га мінус 36,15 га), а фактично використовує 1045 га. Враховуючи договірні відносини, орендар оплачує орендодавцям плату лише за 1008,85 га., а за площу в 36,15 га, яку орендар зайняв самовільно, а тому користується нею офіційна плата не проводиться. І така ситуація існує вже багато років практично по всій Україні.

​Наведене свідчить, що щороку від використання земель, які віднесені під проектні польові дороги, при оренді розпайованих земельних ділянок, бюджети різних рівнів недоотримають значні надходження.

​Наші попередні минулорічні звернення до обласної державної адміністрації та Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області з означеного питання не знайшли підтримки та розуміння органів виконавчої влади у вирішені цієї проблеми.

​Тому повторно звертаємось до влади області і пропонуємо обласній раді та обласній державній адміністрації прийняти Звернення до всіх орендарів земельних ділянок (паїв) в Тернопільській області , які використовують проектні польові дороги, з тим, щоб вони, використовуючи проектні дороги і при цьому офіційно не сплачують визначеної плати, уклали договір з сільськими радами та об’єднаними громадами про оплату в місцеві бюджети за користування вищевказаними землями.

Важаємо, що ці кошти повинні бути направлені на вирішення проблем сіл та на їх соціально-економічний розвиток. .

Також пропонуємо звернутись до Верховної Ради України з пропозиціями для внесення необхідних змін до чинного законодавства. України, з метою врегулювання питань. використання земельних ділянок під запроектованими мережами польових доріг, господарськими будівлями і дворами.