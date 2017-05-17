Ігор Гуда передав автомобіль для АТО (відео)



Уже три роки в Україні триває неоголошена війна з російським агресором. Три роки наші військові стоять на обороні держави і роблять усе аби повернути українцям спокій і мир в державі. Від початку війни і до сьогодні компанія «Креатор-Буд» на чолі з генеральним директором Ігорем Гудою допомагає у вирішенні нагальних потреб військовослужбовців. Нещодавно до Ігоря Гуди з проханням допомогти у придбанні автомобіля звернулися бійці третього окремого полку спеціального призначення міста Кропивницький. Три роки тому у квітні ці легендарні хлопці під керівництвом народного героя України брали участь в операції звільнення Донецького аеропорту. Прохання військових вкотре почуто і виконано.

Ігор Гуда, генеральний директор компанії “Креатор-Буд”:

– Мир в Україні – це першочергове завдання кожного громадянина. Якщо підприємці, військові, волонтери будуть об’єднані спільною ідеєю, то ми переможемо і я в це вірю.

Ключі від придбаного позашляховика керівник Креатор-Буду передав ветерану 3-го полку спеціального призначення Володимиру Розум’яку. Спецназівець подякував Ігорю Гуді від імені свого полку за допомогу . Володимир стверджує, що співпраця з директором компанії «Креатор-Буд» розпочалась ще на початку війни на Сході і триває до сьогодні.

Володимир Розум’як, ветеран 3-го окремого полку спеціального призначення ССО: (м. Кропивницький)

– Ігор Богданович протягом усіх трьох років антитерористичної операції брав участь в різних проектах , будував укріплення в районі Попасної, далі в нас виник проект спільно з міською радою по виділенню квартир атошникам, забезпечення сімей учасників АТО квартирами. На даний момент квартири отримали 12 сімей, в проекті – це до 3-х тисяч квадратних метрів. Ігор Богданович допомагав з екіпіровкою, з одягом. Ніколи від нього не було слова ні і завжди було тільки сприяння, добре дружнє плече і порядність в усіх наших починаннях.

У 2015-му році в складі тернопільської делегації понад 50 працівників «Креатор-Буду» зводили у Попасній та Золотому на Луганщині оборонні споруди для захисників України.

У 2016-му силами підприємства, яке очолює Ігор Гуда у Тернополі був споруджений найвищий в Україні пам’ятник Небесній Сотні. За власні кошти керівника “Креатор-Буду” виконано будівельні роботи зі спорудження пам’ятника та благоустрій на оновленій площі Героїв Євромайдану.

Автомобіль придбаний Ігорем Гудою для військовослужбовців у Кропивницькому пройшов тестування на полігоні в навчально-бойових умовах. Напередодні дня Героїв України позашляховик освятив отець Роман Дутчак і передав напутнє слово нашим захисникам.

Роман Дутчак, вікарій Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ:

– Ми молимося, аби Господь беріг вас, аби завжди ангел-охоронець був при вас, аби ви завжди стояли на стороні світла і відчували Божу силу у вашому житті.

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