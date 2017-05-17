Оригінально освідчитися коханій тернополянину допомогли поліцейські (Відео)

Дмитро та Олена познайомилися 1 жовтня минулого року в одному з нічних клубів Тернополя. Зрозумівши, що дівчина – кохання всього його життя, Дмитро зважився на освідчення, але запланував його не банальним.

Просити руки і серця вирішив у день її народження – 22 квітня.

– Спочатку пробував звертатися до спеціалістів з організації подібних заходів, але потім вирішив покластися на власну фантазію та допомогу друзів, — розповів “Погляду” Дмитро Гуштик. — Врешті звернувся до тернопільських поліцейських. Позаяк коли ми лише познайомилися з Оленою, мене (по-справжньому) зупиняли поліцейські через те, що не працювала підсвітка номерних знаків. Олена тоді дуже розхвилювалася. Тож вирішив зіграти на темі поліцейських під час освідчення – нехай понервує востаннє.

Спочатку тернопільські патрульні відповіли, що брати участь у подібних заходах — не їхня компетенція. Втім, побачивши Дмитрову розгубленість та відчай, все ж таки пішли йому назустріч, погодившись інсценізувати фейкову історію. «З приходом у наше місто поліцейських замість міліції я кардинально змінив враження про правоохоронні органи – на позитивне. Вельми вдячний їм за сприяння у втіленні задуму. Дякую і друзям, родичам, які допомагали з відео-зйомкою, встановленням арки з повітряних кульок, вони неабияк підтримували морально. Через дощ і вітер в той день особливо скрутно довелося саксофоністу», – розповів наречений.

Згідно зі сценарієм, правоохоронці зупиняють автівку Дмитра на набережній тернопільського ставу. Начебто у базі даних його машина фігурує як така, що зникла з місця дорожньо-транспортної пригоди. В авто була і майбутня наречена. Нічого не підозрюючи, дівчина знову розхвилювалася не на жарт. Особливо, коли поліцейські збиралися везти Дмитра на своєму авто для встановлення особи у поліцейський відділок. Та все закінчилося, як буває в історіях зі справжньою любов’ю, – хеппі-ендом. В кульмінаційний момент Дмитро раптом посміхнувся і попросив руки коханої. Дівчина відповіла «так».

Весілля Дмитра та Олени заплановане на 12 серпня цього року.

Ірина Юрко.