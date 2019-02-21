100 років виповнилося жительці Тернопільщини Марії Вишинській

Сьогодні, 20 лютого, святкує свій 100-річний ювілей жителька села Свидова Марія Вишинська.

«Ваше життя – ціла епоха, безліч історичних та переломних подій, які змушували повністю міняти звичний уклад», – зазначила голова райдержадміністрації Оксана Чайчук.

Представники влади вручили пані Марії квіти та подарунок, побажали доброго здоров’я, сонячного настрою в оточені своєї щасливої родини та Божої ласки. Зворушена до сліз Марія Михайлівна дякувала за вітання та зичила усім такого ж здоров’я, як у неї.

Зазначимо, Марія Вишинська народилася 20 лютого 1919 року в с.Свидова Чортківського району Тернопільської області. Батьки познайомилися і одружились в Аргентині, де були на роботі. Крім неї в сім`ї були ще три брати і сестра. На даний час їх немає в живих.

У 1946 році вийшла заміж за Йосифа Вишинського. В їхній сім`ї в 1947 році народились двійнята, які дуже швидко померли (в той же день коли народилися), а в 1948 році народився син Григорій, який і на даний час є її опора в житті. Чоловік – Марії Вишинської помер в 1968 році. Все своє життя ювілярка багато працювала. Дуже раділа коли народились внучка Світлана та онук Ігор, а ще більше любові та уваги приділяла правнуку Володі і правнучці Оксані.