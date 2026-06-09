100% учнів із гарячим харчуванням: на Тернопільщині готуються до нової реформи шкільного меню
Уже з нового навчального року держава планує забезпечувати фінансування гарячого харчування для 100% учнів шкіл. Про це повідомили в Тернопільській обласній державній адміністрації.
З огляду на старт програми, в області обговорили готовність закладів освіти та організацію системи шкільного харчування.
🤝 Робоча зустріч в ОВА
Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух провів зустріч із підприємцем-ветераном Дмитром Константіновим та його бізнес-партнеркою Іриною Назарчук.
Їхня команда вже п’ятий рік працює у сфері шкільного аутсорсингу, забезпечуючи гарячими обідами заклади освіти у Зборові, Микулинцях та Тернополі.
Бізнес було започатковано за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Попри службу засновника у лавах Сил оборони, проєкт продовжив роботу та розширився.
🚚 Підтримка держави та розвиток
Для розширення діяльності команда отримала грант від Українського ветеранського фонду в межах програми «Варто 11.0». Завдяки цьому:
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придбано спеціалізований вантажний мікроавтобус
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оновлено кухонне обладнання
🏫 Нова модель організації харчування
Під час зустрічі обговорили сучасні підходи до шкільного харчування. Зокрема, пропонується модель опорних кухонь, де страви готуються централізовано та доставляються до шкіл.
Також наголошувалося на:
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дотриманні температурного режиму під час доставки
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використанні термоконтейнерів і мармітів
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відповідності меню нормам здорового харчування
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погодженні раціону з Держпродспоживслужбою
🍽️ Якість харчування і «чиста тарілка»
Окрему увагу приділили принципу «чистої тарілки» — меню коригують відповідно до вподобань дітей, щоб зменшувати харчові відходи та підвищувати ефективність використання коштів.
📊 Економіка та перспективи
Також обговорили:
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вартість продуктів і пального
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оплату праці персоналу
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прозорість закупівель
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розвиток фабрик-кухонь як довгострокове рішення
Учасники погодилися, що створення сучасних фабрик-кухонь потребує значних інвестицій, однак є стратегічним напрямком розвитку системи шкільного харчування.