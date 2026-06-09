100% учнів із гарячим харчуванням: на Тернопільщині готуються до нової реформи шкільного меню

Уже з нового навчального року держава планує забезпечувати фінансування гарячого харчування для 100% учнів шкіл. Про це повідомили в Тернопільській обласній державній адміністрації.

З огляду на старт програми, в області обговорили готовність закладів освіти та організацію системи шкільного харчування.

🤝 Робоча зустріч в ОВА

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух провів зустріч із підприємцем-ветераном Дмитром Константіновим та його бізнес-партнеркою Іриною Назарчук.

Їхня команда вже п’ятий рік працює у сфері шкільного аутсорсингу, забезпечуючи гарячими обідами заклади освіти у Зборові, Микулинцях та Тернополі.

Бізнес було започатковано за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Попри службу засновника у лавах Сил оборони, проєкт продовжив роботу та розширився.

🚚 Підтримка держави та розвиток

Для розширення діяльності команда отримала грант від Українського ветеранського фонду в межах програми «Варто 11.0». Завдяки цьому:

придбано спеціалізований вантажний мікроавтобус

оновлено кухонне обладнання

🏫 Нова модель організації харчування

Під час зустрічі обговорили сучасні підходи до шкільного харчування. Зокрема, пропонується модель опорних кухонь, де страви готуються централізовано та доставляються до шкіл.

Також наголошувалося на:

дотриманні температурного режиму під час доставки

використанні термоконтейнерів і мармітів

відповідності меню нормам здорового харчування

погодженні раціону з Держпродспоживслужбою

🍽️ Якість харчування і «чиста тарілка»

Окрему увагу приділили принципу «чистої тарілки» — меню коригують відповідно до вподобань дітей, щоб зменшувати харчові відходи та підвищувати ефективність використання коштів.

📊 Економіка та перспективи

Також обговорили:

вартість продуктів і пального

оплату праці персоналу

прозорість закупівель

розвиток фабрик-кухонь як довгострокове рішення

Учасники погодилися, що створення сучасних фабрик-кухонь потребує значних інвестицій, однак є стратегічним напрямком розвитку системи шкільного харчування.