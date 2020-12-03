У розкладі руху тролейбусів в Тернополі — зміни

Як повідомляє КП «Тернопільелектротранс», з 3 грудня і до завершення зимового періоду тролейбуси на маршрутах №№1, 2, 3 курсуватимуть за іншим розкладом руху.

Зокрема, тролейбусні маршрути №1 «Ринок – вул. О. Довженка» та №3 «вул. Винниченка – Ринок – ТРЦ «Подоляни» тимчасово змінять свій розклад руху як в робочі, так і у вихідні дні, а тролейбусний маршрут №2 «вул. Тролейбусна – вул. Лесі Українки» – лише у робочі дні.

Оновлений розклад руху електротранспорту наведено у таблиці нижче.

Звертаємося до тернополян з проханням врахувати введені зміни та планувати поїздки завчасно.