17:30 | 3.12.2020
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Новини Тернополя 

У розкладі руху тролейбусів в Тернополі — зміни

Irena 0 Views Прокоментуй!
тролейбус, Тернопіль, Тернопільський став

Як повідомляє КП «Тернопільелектротранс», з 3 грудня і до завершення зимового періоду тролейбуси на маршрутах №№1, 2, 3 курсуватимуть за іншим розкладом руху.

Зокрема, тролейбусні маршрути №1 «Ринок – вул. О. Довженка» та  №3 «вул. Винниченка – Ринок – ТРЦ «Подоляни»  тимчасово змінять свій розклад руху як в робочі, так і у вихідні дні, а тролейбусний маршрут №2 «вул. Тролейбусна – вул. Лесі Українки» –  лише у робочі дні.

Оновлений розклад руху електротранспорту наведено у таблиці нижче.

Звертаємося до тернополян з проханням врахувати введені зміни та планувати поїздки завчасно.

 

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