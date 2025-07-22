17-річний хлопець зі Львівщини викрав авто на Тернопільщині та врізався в дерево

На Тернопільщині поліцейські затримали неповнолітнього жителя Львівської області, який викрав автомобіль у селі Нараїв, а згодом розбив його.

До правоохоронців звернувся власник транспортного засобу. Він повідомив, що залишив авто біля магазину незачиненим — цим і скористався зловмисник.

Після проведення оперативних заходів поліцейські знайшли викрадену машину вже пошкодженою в одному з сусідніх сіл. Згодом вдалося встановити й особу викрадача. Ним виявився 17-річний хлопець зі Львівщини.

Під час спілкування з поліцією юнак зізнався, що хотів покататися, однак не впорався з кермуванням і врізався в дерево. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Юнаку загрожує до п’яти років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом.