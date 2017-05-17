До Тернополя на фестиваль приїде легендарний гурт, який ніколи не був в Україні
Від їхньої музики тремтять стіни концертних майданчиків, від виступів – вибухають багатотисячні фестивалі, вони завоювали безліч країн по усьому світу, проте ніколи не були в Україні. Всі ці слова про четвертого хедлайнера музичного фестивалю ФАЙНЕ МІСТО – британський гурт SKINDRED.
SKINDRED на чолі з Бенджі Веббом виступлять на головній сцені фестивалю 23 липня. Ця група з Уельсу грає альтернативний метал-панк-рок вже майже 20 років, а їх дебютний альбом «Вавилон» у 2002 році став сенсацією в американських хіт-парадах. А ще їх пісня стала саундтреком комп’ютерної гри Need for Speed: Underground 2.
Нагадаємо, що фестиваль ФАЙНЕ МІСТО відбудеться 20-23 липня неподалік Тернополя (на території іподрому). Хедлайнери:
- 20 липня – Zardonic (Венесуела)
- 21 липня – POETS OF THE FALL (Фінляндія)
- 22 липня – GUANO APES (Німеччина)
- 23 липня – SKINDRED (Великобританія)
Квитки на сайті http://fainemisto.com.ua/