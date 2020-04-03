3 квітня: У Кременецькому районі 4 хворих на коронавірус

За інформацією оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території міста Кременець, станом на 3 квітня підтверджено один випадок захворювання COVID-19. Про це повідомляють у міській раді.

За інформацією «Терену», дитина заразилася від свого дідуся, коли гостювала у нього в Монастириську. До слова, на момент публікації матеріалу пенсіонер помер.

Кременецька міська рада вкотре закликає дотримуватися режиму карантину – при виході з дому одягати маски та рукавички, не залишати домівок без зайвої потреби та дотримуватися правил особистої гігієни.

Нагадаємо, у Кременецькому районі вже 4 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.