Фундаментні блоки: призначення та характеристики

Для того щоб знизити навантаження на ґрунт, що передається від стін будівлі за допомогою фундаменту, були розроблені фундаментні блоки ФЛ. Вони мають характерне розширення основи, завдяки чому збільшується несуча здатність фундаменту. В основі цього матеріалу лежить бетон. Від його марки, розмірів арматури та частоти її укладання залежать характеристики міцності блочного матеріалу.

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Типи фундаментних блоків

Залежно від конструкції та матеріалу виготовлення розрізняють наступні типи блоків:

Суцільні блоки (ФБС) – відрізняються дуже високою несучою здатністю, а за рахунок вирізів на торцях виробів при заливці їх розчином забезпечують дуже міцну основу.

Пустотні блоки (ФБП) – використовують у місцях, де потрібно прокласти різні комунікації. Вони легші за вагою, відповідно, дешевше, а такі властивості, як звуко-і теплоізоляція, завдяки наявності пустот тільки підвищуються.

Стандартні блоки ФБС випускаються у формі паралелепіпеда. Головна перевага полягає в тому, що фундамент з бетонних блоків зводиться значно швидше, скорочуються фінансові витрати. За численними відгуками споживачів, фундаментні блоки дозволяють рівномірно розподіляти навантаження на основу об’єкта, зводити міцні й стійкі до морозів стіни.

Високі опорні характеристики дозволяють використовувати цей будівельний матеріал у різних типах фундаменту: стовпчастий, стрічковий, для зведення невеликих споруд та підвалів.

Серед основних переваг можна відзначити:

хорошу несучу здатність;

високу швидкістю монтажу;

високу щільність стикування елементів;

стійкість до температурних коливань;

універсальність, що дає можливість зводити опори будь-якої складності;

монтажні роботи можна виконувати в будь-який період року, оскільки матеріал не боїться температурних коливань і підвищеної вологості.

З недоліків можна відзначити невисоку теплопроводність, але це цілком припустимо для споруд із залізобетону.

Як обрати розмір та тип блоку?

Сьогодні при зведенні фундаменту великою популярністю користується комбінований спосіб укладання із застосуванням ФБС елементів. Завдяки цій технології зменшується вартість будівництва, що не робить негативного впливу на міцність і довговічність конструкції.

При виборі розмірів фундаментних ФБС блоків слід враховувати, що майбутня основа повинна не тільки витримати вагу споруд, а й рівномірно розподілити її по всій площі.

Особливістю використання такого типу опор є правильне визначення розмірів блоків. Від цього залежать майбутні експлуатаційні характеристики та довговічність фундаменту. При розрахунку кількості та розміру блоків треба враховувати також товщину стін і перекриття.

Також на тип та розмір блоків впливає тип ґрунту. Наприклад, для глинистих поверхонь слід вибирати найбільші елементи. Щоб створити щільну опору, інженери рекомендують застосовувати блоки різних габаритів.

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