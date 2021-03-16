Голова Чортківської райдержадміністрації має нового заступника

12 березня, голова Чортківської райдержадміністрації Володимир Шипітко призначив Галину Молчанову на посаду заступника голови Чортківської районної державної адміністрації, відповідно до розпорядження № 9-к від 11 березня 2021 року.

Галина Молчанова народилася 1 жовтня 1982 року в с. Бертники, Монастириський район, пише tenews.

У 2005 році закінчила Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка, «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула диплом вчителя біології, основ сільськогосподарського виробництва, валеології та основ екології.

Свою трудову діяльність Галина Молчанова розпочала вчителем хімії та біології Тростянецької загальноосвітньої школи 1-3 ст. Із 2012 по 2020 була секретарем Бертниківської сільської ради Монастириського району. А з 16 травня 2020 року до цього часу займала посаду голови Монастириської районної державної адміністрації.