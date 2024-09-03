4 вересня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

У середу, 4 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень



Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:



00:00-02:00 1 черга

02:00-04:00 2 черга

04:00-07:00 3 черга

05:00-08:00 4 черга

07:00-10:00 5 черга

08:00-11:00 6 черга

10:00-13:00 1 черга

13:00-16:00 2 черга

15:00-18:00 3 черга

16:00-19:00 4 черга

18:00-21:00 5 черга

19:00-22:00 6 черга

21:00-23:00 1 черга

22:00-24:00 2 черга

23:00-24:00 3 черга

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