20:09 | 3.09.2024
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4 вересня відключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

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 У середу, 4 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-02:00  1 черга
➡️02:00-04:00  2 черга
➡️04:00-07:00  3 черга
➡️05:00-08:00  4 черга
➡️07:00-10:00  5 черга
➡️08:00-11:00  6 черга
➡️10:00-13:00  1 черга
➡️13:00-16:00  2 черга
➡️15:00-18:00  3 черга
➡️16:00-19:00  4 черга
➡️18:00-21:00  5 черга
➡️19:00-22:00  6 черга
➡️21:00-23:00  1 черга
➡️22:00-24:00  2 черга
➡️23:00-24:00  3 черга

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