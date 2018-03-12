Великогаївська об’єднана громада обирає назви для вулиць своїх сіл

7 травня цього року в клубі села Великі Гаї, яке сьогодні є центром об’єднаної громади, відбудуться громадські слухання щодо назв вулиць сіл Великогаївської ОТГ.

Передбачається, що назви отримають вулиці 14 сіл Великогаївської об’єднаної територіальної громади: Великі Гаї, Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка, Козівка.

В обгрунтуванні пропозиції йдеться, що перевагу надали видатним особам українського державотворення, які внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність України, розбудову української держави, а деякі з них (Т. Шевченко, І. Франко, М. Грушевський, Володимир Винниченко), крім того, зробили значний особистий внесок у розвиток культури. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Княгиня Ольга – внесли вагомий вклад у розбудову Української держави. Назарій Яремчук, Андрей Шептицький, Григорій Сковорода, Микола Лисенко, Олександр Довженко, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Осип Павлишин, В’ячеслав Будзиновський, Віктор Баворовський – зробили значний особистий внесок у розвиток культури, а деякі з них (А. Шептицький, Й. Сліпий), крім того, зробили значний особистий внесок у розбудову української греко-католицької церкви.

Зокрема у сільській раді пропонують присвоїти вулицям такі імена:

В селі Великі Гаї: Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка.

В селі Товстолуг: Осипа Павлишина, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Назарія Яремчука, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Данила Галицького.

В селі Застінка: Івана Франка, Богдана Хмельницького, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Назарія Яремчука, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Данила Галицького.

В селі Дичків: Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Назарія Яремчука, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Данила Галицького.

В селі Красівка: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Назарія Яремчука, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Данила Галицького.

В селі Грабовець: Івана Франка, Богдана Хмельницького, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Назарія Яремчука, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Данила Галицького.

В селі Білоскірка: Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Данила Галицького.

В селі Баворів: В’ячеслава Будзиновського, Віктора Баворовського, Богдана Хмельницького, Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

В селі Застав’є: Богдана Хмельницького, Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

В селі Скоморохи: Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

В селі Смолянка: Богдана Хмельницького, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

В селі Прошова: Богдана Хмельницького, Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

В селі Теофілівка: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

В селі Козівка: Івана Франка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Григорія Сковороди, Симона Петлюри, Ярослава Стецька, Петра Сагайдачного, Івана Виговського, Дмитра Вишневецького, Миколи Лисенка, Євгена Петрушевича, Костя Левицького, Петра Дорошенка, Олександра Довженка, Устима Кармалюка, Євгена Коновальця, Івана Сірка, Максима Кривоноса, Йосифа Сліпого, Володимира Винниченка, Назарія Яремчука, Данила Галицького.

За інформацією сайту Великогаївської сільської ради.