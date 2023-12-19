65 підприємств Тернопільщини боргували зарплату своїм працівникам

З початку року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели індивідуальнуроз’яснювальну роботу із керівниками 65 підприємств краю, за наслідками якої 57 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму понад 10,7 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – 2 млн 362,7 тис. грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 3 млн 164,3 тис. гривень.

Також працівники ДПС на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 6 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи по усіх підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати на суму понад2 млн грн.

Проводиться регулярний контроль за дотриманнямплатниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 135підприємств та організацій, на яких заробітну платувиплачували у мінімальному чи нижче за мінімальний розмір. За наслідками проведеної роботи на 121 підприємствіпідвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 955,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 703,9 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань й по 573 підприємствах та організаціях області. Внаслідок цього 517 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 7 млн 725,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 8 млн 243,1 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки проведеній роз’яснювальній роботі щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у листопаді офіційно влаштовано 4618працівників.