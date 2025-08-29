7,5 млн на неякісне вугілля і мільйони на ремонтах: схема розкрадання на Тернопільщині

На Тернопільщині викрито схему розкрадання понад 10 млн грн бюджетних коштів

На Тернопільщині прокурори спільно зі слідчими викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Підозри оголошено чотирьом директорам товариств та інспектору технічного нагляду.

За даними слідства:

Директор підприємства з Вінниччини поставив неналежне вугілля для об’єктів соціальної інфраструктури Мельнице-Подільської громади та місцевої лікарні, чим завдав збитків на 7,5 млн грн. Двоє керівників товариства разом із технаглядом заволоділи понад 2,3 млн грн під час капремонтів освітніх закладів у Тернопільському та Чортківському районах. Ще двоє директорів присвоїли майже 500 тис грн на ремонті навчального закладу Киданецької сільради. Інспектор технічного нагляду підписав акти із завищеними обсягами робіт під час утеплення дитсадка у Скориківській громаді, що призвело до збитків понад 200 тис грн.

Усім фігурантам обрано запобіжні заходи. Розслідування здійснюють слідчі ГУНП в області. Правоохоронці продовжують роботу з викриття нових фактів розкрадань у бюджетній сфері регіону.