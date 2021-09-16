На Тернопільщині 5,5 років за ґратами проведе чоловік, який молотком бив голову знайомого

Житель села Соколівка на Кременеччині потрапив до в’язниці за те, щоб побив молотком голову знайомого чоловіка.

Як стало відомо, у листопаді минулого року, підсудний тричі вдарив молотком в голову чоловіка, який приїхав до нього на прохання родички. Того дня жінка попросила знайомого поїхати з нею у село та забрати 4 внуків, за якими нібито неналежно доглядав зять. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розлючений нетверезий господар накинувся на гостя, дізнавшись про мету візиту і побив його молотком.

З травмами чоловік потрапив до лікарні. Експертиза кваліфікувала їх як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Шумський районний суд, погодившись із позицією прокурора, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначив йому покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.