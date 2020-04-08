20:01 | 8.04.2020
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8 квітня: У Бучацькому районі 4 підтверджених випадки COVID-19

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Станом на 18.00 год 08 квітня 2020 року 4 (чотири) лабораторно підтверджених випадки COVID-19  у Бучацькому районі, про це повідомляє Бучацька районна державна адміністрація.
Випадки захворювань зареєстровані в населених пунктах:
• 2 випадки – місто Бучач;
• 1 випадок – село Підзамочок.
• 1 випадок – село Космирин

Серед захворілих: 1 працівник КНП «Монастирська ШМД»;
• 2 пенсіонери;
• 1 безробітний.
Вікова структура:
 30-60 років – 2 людина;
 старше 65 років – 2 людини.

На місцях організовується медичне спостереження за контактними особами, активне виявлення хворих з ознаками респіраторного захворювання, здійснюється відбір матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР, доставка до ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

Проведено дезінфекцію на території міста, в місцях скупчення людей: біля продуктових магазинів, банкоматів, банків, аптек, державних установ тощо.
Забезпечено дезінфекцію 22 км проїжджої частини дороги, тротуарів, прибудинкових територій та інших територій міста
Залишайтеся дома, здоров’я вам і вашим рідним!

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