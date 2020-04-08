8 квітня: У Бучацькому районі 4 підтверджених випадки COVID-19
Станом на 18.00 год 08 квітня 2020 року 4 (чотири) лабораторно підтверджених випадки COVID-19 у Бучацькому районі, про це повідомляє Бучацька районна державна адміністрація.
Випадки захворювань зареєстровані в населених пунктах:
• 2 випадки – місто Бучач;
• 1 випадок – село Підзамочок.
• 1 випадок – село Космирин
Серед захворілих: 1 працівник КНП «Монастирська ШМД»;
• 2 пенсіонери;
• 1 безробітний.
Вікова структура:
30-60 років – 2 людина;
старше 65 років – 2 людини.
На місцях організовується медичне спостереження за контактними особами, активне виявлення хворих з ознаками респіраторного захворювання, здійснюється відбір матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР, доставка до ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».
Проведено дезінфекцію на території міста, в місцях скупчення людей: біля продуктових магазинів, банкоматів, банків, аптек, державних установ тощо.
Забезпечено дезінфекцію 22 км проїжджої частини дороги, тротуарів, прибудинкових територій та інших територій міста
Залишайтеся дома, здоров’я вам і вашим рідним!