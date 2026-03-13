8 тисяч гривень за «мовчання»: на Тернопільщині чоловік намагався підкупити працівника лісництва

На Тернопільщині поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі.

За інформацією правоохоронців, 12 березня близько 18:22 до поліції звернувся працівник лісництва Скалатської територіальної громади. Він повідомив, що того ж дня, приблизно о 10:00, виявив жителя Підволочиської громади, який здійснював незаконну порубку дерева на території природно-заповідного фонду «Урочище Сороцьке».

За словами заявника, він попередив чоловіка про намір викликати поліцію. У відповідь порушник запропонував йому неправомірну вигоду — 8 тисяч гривень, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі триває досудове розслідування.