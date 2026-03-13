У Тернопільській Держпродспоживслужбі спростували фейк про повну заборону тримати собак на прив’язі

У соціальних мережах та на деяких інтернет-ресурсах поширюється інформація про нібито повну заборону утримання собак на прив’язі в Україні. Однак такі повідомлення не відповідають дійсності.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Як пояснюють фахівці, в Україні діє Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження», який встановлює правила гуманного утримання тварин. Водночас повної заборони на утримання собак на прив’язі законодавство не передбачає.

Разом із тим ще з 2021 року визначено низку вимог, яких повинні дотримуватися власники тварин.

Зокрема, забороняється залишати домашню тварину прив’язаною, якщо довжина прив’язі становить менше 20 метрів. Для собак, які виконують сторожові функції, мінімальна довжина прив’язі повинна бути не менше 10 метрів.

Також собака має мати можливість сховатися у приміщенні, будці чи іншій споруді. Заборонено утримувати тварину під прямим сонячним промінням при температурі повітря понад +20°С, а також при температурі нижче 0°С, якщо вона не має місця для укриття.

Крім того, не допускається залишати прив’язану тварину без нагляду у громадських місцях або місцях скупчення людей, зокрема біля зупинок чи магазинів. Також заборонено прив’язувати тварин до транспортних засобів або змушувати їх бігти за ними.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян критично ставитися до інформації в інтернеті та перевіряти її в офіційних джерелах, щоб не поширювати недостовірні повідомлення.