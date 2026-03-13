У школі на Тернопільщині батько побив двох школярів через конфлікт із його донькою

Тернопільський апеляційний суд пом’якшив покарання чоловікові, який вдарив двох школярів через конфлікт із його донькою.

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисника двох малолітніх потерпілих, обвинуваченого та його адвоката на вирок Кременецького районного суду від 29 жовтня 2025 року.

Як встановив суд, інцидент стався 18 вересня 2024 року після четвертого уроку в кабінеті 8-го класу школи І–ІІІ ступенів у селі Старий Почаїв Кременецького району. Батько учениці — Сергій С. — прийшов до навчального закладу та дочекався, коли з класу вийде 13-річний учень.

Між чоловіком і школярем виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений вдарив хлопця долонею у груди. Після цього він у коридорі схопив іншого 13-річного учня за шию, вдарив його головою об дерев’яний одвірок дверей, а потім рукою по потилиці.

Унаслідок цих дій школярі відчули фізичний біль, однак тілесних ушкоджень не отримали.

Вироком Кременецького районного суду чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання побоїв, що спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень. Йому призначили 110 годин громадських робіт. Також суд задовольнив цивільні позови і зобов’язав обвинуваченого виплатити по 7 тисяч гривень моральної шкоди кожному з потерпілих.

Обидві сторони не погодилися з вироком. Представник потерпілих просив збільшити компенсацію моральної шкоди до 35 тисяч гривень кожному школяреві. Натомість обвинувачений і його захисник вимагали виправдання, вважаючи, що його провину не доведено.

Під час розгляду справи в апеляційному суді обвинувачений пояснив, що конфлікт виник через те, що учні нібито цькували його доньку. Втім суд дійшов висновку, що його винуватість підтверджується показаннями потерпілих та свідків.

Колегія суддів відмовила у збільшенні компенсації моральної шкоди, зазначивши, що визначений районним судом розмір — по 7 тисяч гривень — є обґрунтованим.

Водночас апеляційний суд змінив покарання. Судді врахували, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, виховує неповнолітню доньку та разом із сім’єю переселився з тимчасово окупованої території.

У результаті суд замінив покарання у вигляді 110 годин громадських робіт на штраф. Остаточно чоловікові призначили штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень.

В іншій частині вирок суду першої інстанції залишили без змін.