Переходив дорогу у забороненому місці: на Тернопільщині 79-річний чоловік потрапив під колеса автомобіля

На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді травмувався 79-річний чоловік. Його з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення медики екстреної допомоги.

Аварія сталася 12 березня близько 10:20 на трасі Почаїв–Зборів у селі Гаї-Розтоцькі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції. У ході перевірки правоохоронці встановили, що водій автомобіля Peugeot 407, житель Тернополя, здійснив наїзд на пішохода.

За попередньою інформацією, потерпілий — 79-річний житель Залозецької територіальної громади — переходив дорогу у забороненому місці.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі розпочали розслідування відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

