840 медичних костюмів і понад 5 000 масок передадуть районним лікарням Тернопільщини

Чергова партія засобів індивідуального захисту прибула в Тернопіль. Повідомляє Тернопільська ОДА.

✅840 медичних костюмів і понад 5 000 масок різних рівнів захисту передадуть у районні лікарні.

✅До кінця тижня на Тернопільщину привезуть ще дві партії засобів індивідуального захисту.

– Приїхала чергова партія вантажу для захисту медичних працівників, які сьогодні борються з коронавірусною інфекцією. Ці засоби будуть розприділені між усіма районними лікарнями. Найшвидше вантаж отримають лікарні, де є вогнище спалаху. Сьогоднішній вантаж це — лише частина партії, яка має прийти на Тернопільщину протягом тижня. Практично кожного дня ми будемо отримувати засоби захисту. Найбільше зараз потребуємо халатів, або костюмів індивідуального захисту. Вони прибувають щодня, — зазначив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш.