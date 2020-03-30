На Тернопільщині пожежникам вдалося врятувати 510 га лісу

29 березня під гасіння пожеж в екосистемах вдалося врятувати 510 га лісонасаджень

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося оперативно ліквідувати пожежі в екосистемах поблизу сіл Блищанка Заліщицького району та Кудринці Борщівського району. Вогонь загрожував лісовим масивам загальною площею 510 га. Рятувальники професійно виконали свою роботу та не допустили розповсюдження вогню. В Заліщицькому районі пожежу ліквідовувала 15 державна пожежно-рятувальна частина, а в Борщівському місцева пожежна команда селища Мельниця-Подільська.