12:07 | 30.03.2020
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На Тернопільщині пожежникам вдалося врятувати 510 га лісу

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пожежа Тернопіль новини

29 березня під гасіння пожеж в екосистемах вдалося врятувати 510 га лісонасаджень

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося оперативно ліквідувати пожежі в екосистемах поблизу сіл Блищанка Заліщицького району та Кудринці Борщівського району. Вогонь загрожував лісовим масивам загальною площею 510 га. Рятувальники професійно виконали свою роботу та не допустили розповсюдження вогню. В Заліщицькому районі пожежу ліквідовувала 15 державна пожежно-рятувальна частина, а в Борщівському місцева пожежна команда селища Мельниця-Подільська.

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