98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані

За останні три місяці 98.1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані. Про це повідомив заступник міністра — головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

“За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні”, — заявив Ігор Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази за минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Всього доступно 11 млн доз різних вакцин. МОЗ рекомендує записуватись на щеплення вже сьогодні, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також — людей поруч.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 11 456 848 щеплень. Вакциновано 6 304 016 осіб, з них отримали першу дозу – 6 304 014 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 152 834 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua. Більше інформації про вакцинацію проти COVID-19 на vaccination.covid19.gov.ua.