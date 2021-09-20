Огляд популярних піцерій в Хмельницькому

Ви любите італійські аромати, різні спеції та свіжі інгредієнти і шукаєте сонячне сяйво Італії в стравах? Якщо вам цікаво, де найкраще у вашому місті скуштувати справжню італійську піцу, запрошуємо вас в Монопіцца або пропонуємо оцінити переваги послуги піца додому в Хмельницькому.

Доставка піци в Хмельницькому від Монопіцца

Надзвичайно м’яке тісто, смачний сир, свіжі овочі, натуральні інгредієнти і багатство ароматів – це переваги, які безсумнівно оцінять всі любителі італійської кухні. У нашому ресторані ми готуємо смачні піци в короткі терміни та гарантуємо, що вам сподобається не лише смак, але й сервіс.

Ви скуштуєте і класичну Маргариту, і популярну Козацьку та Цезар. І це лише маленька частина пропозиції від нашого закладу. Ми виробляємо різні види піци на будь який смак та пропонуємо харчування не тільки на місці у ресторані, але і на винос і з доставкою.

Доставка піци в Хмельницькому виконується швидко, якісно та без затримок. Робіть замовлення на сайті та вже менше як за годину насолоджуйтеся неймовірним смаком вишуканої піци.

Меню ресторану MONOPIZZA

Замовити піцу в Хмельницькому ви можете скориставшись нашим онлайн-меню. Серед позицій ви побачите не лише основні страви, а й додаткові інгредієнти, салати, десерти, смачні напої.

Зважено зробивши свій вибір ви зможете отримати доставку авторського салату з прошуто та з моцарелою, десерти з маскарпоне та з чорним шоколадом, а також з маракуйя та насінням чіа.

Доповненням меню є фокача з сиром та перцем, з прошуто, моцарелою та томатами. Отож, голодним не залишиться ніхто!

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ від MONOPIZZA

В Монопіцца клієнти можуть вибирати з широкого спектру різних видів піци, доступних на веб-сайті, або ж складати свою піцу з додаткових інгредієнтів, що доступні у меню ресторану. Нашу піцерію вигідно відрізняє можливість зробити замовлення не тільки по телефону, але і через систему онлайн-замовлень і очікувати доставку в рекордно короткий термін.

Також варто відзначити, що в нас можна розплачуватися не тільки готівкою, але і картою при доставці, а ресторан завжди оновлює знижки на популярну піцу, аби ви могли спробувати щось новеньке за доступною ціною.

Іменинникам піца доставка в Хмельницькому пропонує додаткові 20% знижки на замовлення, що не поєднуються з іншими акційними пропозиціями ресторану.

Неповторні особливості рецептів MONOPIZZA

Доставка піци Хмельницький від Монопіцца найвигідніша у місті. Ще досить популярними серед замовників є такі ресторани:

Ла П’єц;

Мрія;

Містер Ам.

Але якщо порівнювати їх за такими критеріями як безкоштовна доставка піци, залежність ціни від зони доставки, швидкості виконання замовлення, варіантів оплати, додаткові знижки і акції, то Монопіцца все ж утримує лідируючі позиції.

Також покупці відзначають неповторні рецепти від наших піцайоло, повторити котрі не в змозі інші професійні кухарі в Хмельницькому.