Адреси підрозділів поліції Тернопільщини, в яких громадяни можуть задекларувати зброю
25 листопада вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.
Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати.
Поліція Тернопільщини повідомляє громадянам адреси підрозділів Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, де можна задекларувати зброю та боєприпаси до неї:
Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області – м. Тернопіль, вул. Степова, 45 – (0352) 53-05-30;
Відділ поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області – м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8 – 097-164-92-42;
Кременецький районний відділ поліції – м. Кременець, вул. Драгоманова, 5 – 097-104-75-28;
Чортківське районне управління поліції – с. Угринь, Чортківський район, вул. Об’їзна, 1 – 068-291-93-07.