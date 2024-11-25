Безкоштовна навчальна програма для підприємців Тернопільщини: «Експортний старт»!

Тернопільська обласна військова адміністрація спільно з Дія.Бізнес у Тернополі запускає навчальну програму «Експортний старт: покрокова інструкція для підприємців». Це чудова можливість для бізнесу Тернопільщини отримати знання та практичні навички в галузі експорту.

Про важливість цього навчання та його значення для розвитку бізнесу Тернопільщини розповів під час брифінгу перший заступник начальника Тернопільської ОВА Степан Куйбіда.

❓ Кому буде цікаво:

✔️ підприємцям, які лише планують вихід на міжнародні ринки;

✔️ бізнесам, що вже працюють в експортній сфері, але хочуть вдосконалити свої знання;

✔️ тим, хто прагне розібратися в нюансах законодавства та уникнути ризиків у процесі експорту.

Детальніше про теми та спікерів програми за посиланням:

👉 https://diia-business-ternopil.com/news/iaki-budut-temy-ta-spikery-pid-chas-nashoho-eksportnoho-intensyvu

📅 Старт програми: 4 грудня

📍 Місце проведення: офіс Дія.Бізнес у Тернополі

Адреса: вул. 15 Квітня, 2м, 1-й поверх бізнес-центру К-15

Реєстрація відкрита за посиланням:

👉 https://diia-business-ternopil.com/events/11-zareyestruytes-na-intensyv-eksportnyy-start-pokrokova-instruktsiia-dlia-pidpryyemtsiv

Долучайтеся та зробіть важливий крок для розвитку вашого бізнесу!