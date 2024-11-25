У Тернополі затримали чоловіка, який розмалював церкви сатанинськими символами

Подія сталася наприкінці жовтня. Упродовж однієї доби до Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від настоятелів церков про те, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади культових споруд. Поліцейські встановили, що загалом вночі було «розмальовано» 17 церков у мікрорайонах «Сонячний» та «Канада».

Правоохоронці провели комплекс слідчих дій: опрацювали відео з камер спостереження, встановили свідків події та маршрут пересування зловмисника. У результаті вжитих заходів співробітники кримінальної поліції розшукали особу, причетну до злочину. Ним виявився 44-річний житель Тернополя. Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає.

У фігуранта поліцейські вилучили речові докази його протиправної діяльності, а саме аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби, мобільний телефон та направили їх на експертизу.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За вчинення таких дій передбачена відповідальність — від штрафу до п’яти років обмеження волі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.