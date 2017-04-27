Ахметівська «Мрія» розпочала інформаційну атаку на бійця АТО, який лікується через побиття «тітушками» цього агрохолдингу

Сьогодні ряд тернопільських низькосортних інтернет-сайтів розпочали інформаційну кампанію проти добровольця-бійця АТО Олександра Починка.

Ніби з власних джерел їм стало відомо, що екс-біатлоніста побили, стрибали вже по непритомному тілу та нанесли значні пошкодження справедливо. Поширення такої інформації більше схоже на замовну інформаційну кампанію зі сторони агрохолдингу «Мрія», яка і замовила харківських екс-оплотівців для залякування аграріїв на Тернопіллі.

Нагадаємо, 22 квітня, у Тернополі приблизно о 21:30 в готельному комплексі «Глобус» майже десяток невідомих осіб спортивної тілобудови жорстоко побили добровольця та колишнього біатлоніста Олександра Починка. Йому вибили кілька зубів, пошкодили хребет в районі попереку та завдали ще багатьох травм. Боєць підозрює у злочині харківських «тітушок» з сумнозвісного сепаратиського об’єднання «Оплот», яких у наш край привезли представники агрохолдингу «Мрія».

«Хочу звернутися до авторів цих замовних матеріалів та до представників цих інтернет-сайтів, які поширюють відверту брехню, – сказав Олександр Починок. – Насамперед, конфлікт та словесна перепалка у нас виникла на ідеологічному підґрунті. Зрозумійте, це ті ж самі «тітушки», які вбивали та калічили майданівців на зламі 2013-2014 років. Вони захищали «ригів» та свого президента Януковича. Після чотирьох років війни ми їх бачимо на Тернопільщині у якості рейдерів, які залякують селян та аграріїв. Повірте, що навіть якщо б я був один, а їх хоч сотня – від своїх слів не відмовлюсь. Це сумнозвісні «тітушки», яким не місце ні тут, ні в Україні!»

Олександр Починок хоча і перебуває на лікуванні, та не робить з себе жертву. Адже боєць АТО розуміє, що сьогодні триває війна навіть у Тернопільській області. Дивлячись на розвиток подій навколо свого побиття Починок та його побратими не вимагають покарання для «тітушок». Тепер вони покладатимуться на власні сили та громаду.

Ватро додати, що на наступний після побиття день під стінами ОДА відбулася акція протесту за участі кілька сотень екс-бійців АТО та громадських активістів. Захід громадської непокори перенісся під готель «Глобус», де і відбувся інцидент. Туди прибув голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який обіцяв сьогодні, у четвер, 27 квітня, зібрати круглий стіл за його участі. На зустріч він запросив начальника обласної поліції Олександра Богомола та керівника «Мрії», екс-менеджера ахметівського СКМ Саймона Чернявського. Та з незрозумілих причин сам Барна зустріч не організував та відсторонився від цієї ситуації.

Тернополяни