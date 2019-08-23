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Аномалія на Тернопільщині: у дерев відкрилося “друге дихання” (фотофакт)

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Віктор Феськів у мережу Фейсбук виклав світлини на якій на дереві й яблука висять, і квіти є.

Причина таких аномалій — надміру спекотне літо. Дерева мали продовжений період спокою, який сприйняли за зимовий. Тому в серпні з”явилися бруньки та зацвіли.  У дерев спрацювала система відновлення, але  повторне цвітіння виснажує їх.

Цьогорічний клімат нагадує тропічний — спека і висока вологість. Дерева прореагували на погоду, почали відновлюватися. Їм це не шкодить, до заморозків відцвітуть. Можна назвати аномалію “другим диханням”.

Через зміни погоди дерева також можуть рано скинути листя.

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