У Тернополі понищили стіну мрій (фотофакт)

Понищили стіну мрій «Перш ніж померти», яка розташована на вул. Валовій, 5. За задумом, писати на ній можна лише крейдою, однак вандали нанесли на неї червону фарбу. Частину символічної стіни мрій невідомі вирізали ще в 2016 році. Нагадаємо,

«Before I Die» – міжнародний інтерактивний мистецький проект, який запрошує людей поділитися особистими цілями та мріями. Загалом до нього долучилися більше 70 країн.

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