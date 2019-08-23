До контролю за комунальними підприємствами у Тернополі допустять громадських активістів

Утім, працювати вони зможуть лише за певних умов і в меншості.

Проект рішення «Про наглядові ради комунальних підприємств» оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради вчора, 12 серпня. Автор цього документу – начальник міського управління економіки, промисловості і праці Тетяна Корчак. Вона пропонує депутатам затвердити Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Тернопільської міської ради, – пише Терен.

Цитуємо: «Наглядова рада обов’язково утворюється в комунальних унітарних підприємствах Тернопільської міської ради за наявності у них таких критеріїв:

– підприємство належить до великих, кількість працівників перевищує 250 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України;

– природна монополія, визначена Антимонопольним комітетом України;

– займає домінуюче становище на ринку».

Окрім того обранцям тернополян треба затвердити Положення про утворення наглядової ради у комунальному унітарному підприємстві Тернопільської міської ради (ТУТ). Кількість членів не може перевищувати 5 осіб: по 1 представнику міського голови, виконавчого комітету і міської ради «плюс» 2 члени від громадськості. Строк повноважень члена наглядової ради складатиме 3 роки. Одна і та ж особа не може бути членом наглядової ради більше 2-х строків поспіль.

Проте зауважте, наглядова рада буде колегіальним органом управління комунального підприємства, але утворювати її будуть тільки там, де виявлять під критерії, зазначені вище. Контроль за виконанням цього рішення покладуть на постійну депутатську комісію міської ради із питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова – Іван Зінь)