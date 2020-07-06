Арбітром на футбольному полі між Чортківським «Кристалом» та ФК «Копичинці-ОТГ» була дівчина

Чортківський «Кристал» на домашньому стадіоні «Харчовик» провів черговий спаринг. У суперниках був ФК «Копичинці-ОТГ». Матч запам’ятався не так рахунком, як тим, що арбітром у полі була представниця прекрасної половини людства Анастасія Волощук.

За свідченням тренерів команд, футболістів та очевидців товариського матчу Анастасія на відмінно справилася зі своїми обов’язками.

Що стосується спортивної сторони матчу, то чортківчани перемогли опонента – 3:2. «Кристал» програвав 1:2, у другому таймі його гравці зрівняли рахунок (2:2), а за п’ять хвилин до завершення зустрічі забили переможний третій гол.

Чортківський «Кристал» у звітному матчі виступав у такому складі: 1 тайм – Сорочук, Гевко, Дячинський, Оберман, Грицюк, Бекесевич, Яковищак, Васильченко, Трух, Коновал, Думанюк; 2 тайм – Сорочук, Фай, Гевко, Дячинський, Яковищак, Бекесевич, Пожарнюк, Пальчик, Грицюк, Трух, Васильченко.

М’ячі у складі переможців забили: Андрій Трух, Антон Дячинський,Дмитро Бекесевич.

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