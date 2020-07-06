Історія створення відділення патології новонароджених дітей Тернопільської лікарні

Трепетне ставлення до здоров’я кожного малюка є найважливішим завданням медичних працівників для відділення патології новонароджених дітей КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР. Цікавою є історія створення відділення. У 1975 році в І міській лікарні функціонувало педіатричне відділення, куди при потребі переводили на лікування хворих новонароджених з пологових будинків. З 1987 року педіатричне відділення для новонароджених функціонує у складі Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

На даний час відділення патології новонароджених дітей знаходиться на 2 поверсі нашої лікарні і розраховане на 30 ліжок.

У відділенні хороша матеріально-технічна база, яка дає змогу покращувати якість лікувально-діагностичної, консультативної, екстреної допомоги та організаційно-методичної роботи. Крім того, вперше в області, і одними із перших в Україні на базі відділення створено умови для спільного перебування матері і дитини. Запорукою успішної роботи є тісна співпраця лікарського колективу з кафедрою педіатрії Тернопільського національного медичного університету.

Очолює відділення Король Зоряна Володимирівна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії із стажем роботи 23 роки.

В штаті відділення працюють досвідчені та висококваліфіковані лікарі, які постійно підвищують свій професійний рівень, систематично відвідують семінари, конференції, симпозіуми, навчання і стажування у провідних університетах та клініках як в Україні, так і за кордоном, є членами міжнародних та українських Асоціацій, авторами наукових статей у вітчизняних та міжнародних виданнях:

✔️ Мостова Любов Петрівна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 40 років.

✔️ Решетуха Олександра Володимирівна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 40 років.

✔️ Кулинич Ольга Євгенівна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 20 років.

✔️ Волошин Станіслава Богданівна – к.м.н., лікар-неонатолог другої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 8 років.



У відділенні, під керівництвом старшої медичної сестри Петровської Оксани Іванівни (вища категорія) працюють медичні сестри з багаторічним стажем роботи:

☑️ Кашик Любов Романівна – вища категорія;

☑️ Гуцалюк Яніна Степанівна – вища категорія;

☑️ Косюк Наталія Зиновіївна – вища категорія;

☑️ Швець Наталія Степанівна – вища категорія;

☑️ Нусс Галина Богданівна – вища категорія;

☑️ Цебрій Ольга Володимирівна – вища категорія;

☑️ Дмитришина Жанна Володимирівна – вища категорія;

☑️ Гевко Людмила Рудольфівна – перша категорія;

☑️ Пальчевська Галина Іванівна – перша категорія;

☑️ Цитрикова Людмила Романівна – перша категорія;

☑️ Петранчук Анна Михайлівна – перша категорія;

☑️ Талалай Світлана Олександрівна – друга категорія;

☑️ Пшеничняк Наталія Богданівна – друга категорія.

Щоб підтримувати належний санітарний стан відділення і маленькі пацієнти відчували затишок та комфорт чимало зусиль прикладає сестра – господиня П’ятночка Любов Василівна.