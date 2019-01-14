Архиєпископ Нестор прийняв до ПЦУ ще одну громаду МП

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор ухвалив звернення релігійної громади села Кордишів Шумського району щодо переходу з російської церкви до Тернопільської єпархії Православної Церкви України.

Представниця парафіян Світлана Стельмащук каже, 31 грудня на зборах громада звернулася до отця Юрія, який служить у храмі у Кордишеві, щоб він очолив їх релігійну громаду і разом з нею перейшов до Православної Цервки України. Люди попросили священика дати їм відповідь до Водохеща. Поки що отець рішення не прийняв. За словами Архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після переходу парафіян храму у селі Кордишів до Православної Церкви України, у храмі молитимуться українською мовою, під час богослужінь згадуватимуть Главу Православної Церкви України Епіфанія і після служб Божих молитимуться за Україну.

Тернопільська єпархія Православної Церкви України