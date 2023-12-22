Аудитори з’ясовували причини банкрутства Зарубинського спиртзаводу на Тернопільщині

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели державний фінансовий аудит діяльності ДП «Зарубинський спиртовий завод» за останні чотири роки, щоб з’ясувати причини збитковості ДП «Зарубинський спиртовий завод» та доведення його до банкрутства.

За висновками держаудиторів, на фінансово-господарську діяльність негативно вплинули неефективні управлінські дії у роботі підприємства, що призвело до упущених вигод і непродуктивних витрат на загальну суму 401,3 млн грн.

Зокрема, через низький рівень використання виробничих потужностей та незабезпечення безперебійної роботи підприємство у досліджуваному періоді упустило можливість додатково отримати 275,8 млн грн доходів. Ще близько 98 млн грн може втратити через відсутність налагодженої претензійно-позовної роботи щодо своєчасного стягнення дебіторської заборгованості.

Аудитори також зафіксували зайві витрати розміром 11,6 млн грн на сплату судових зборів, пені та штрафів, на придбання надлишкових запасів, інші непродуктивні витрати, не пов’язані з виробництвом. А безпідставне внесення змін до договорів оренди виробничого обладнання призведе до додаткових витрат на оплату орендної плати на суму ще 16 млн грн.

Під час аудиту працівники провели ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства, в межах якої були виявлені порушення, що призвели до втрат, на суму 27,4 млн грн та інші фінансові порушення – на 73,1 млн грн.

– Зокрема, через нестягнення із боржників дебіторської заборгованості в межах терміну позовної давності підприємство втратило доходів на суму 26,4 млн грн. Крім того, на підприємстві через недотримання вимог щодо встановлених надбавок і доплат, зафіксовано зайві витрати на оплату праці на суму 266,6 тис. грн, а здійснення діяльності у 2020–2022 роках без затверджених фінансових планів призвело до незаконних витрат на оплату інформаційно-консультаційних послуг, спонсорську та благодійну допомогу на суму 385,6 тис. грн та до завищення в обліку суми витрат внаслідок безпідставного проведення відрахувань до резерву сумнівних боргів на 73,1 млн грн., – повідомляє пресслужба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Виявлені під час ревізії порушення вплинули на розмір витрат підприємства та призвели до недоотримання державним бюджетом частини чистого прибутку на суму 291,5 тис. грн.

Матеріали ревізії надіслано до УСБУ в Тернопільській області, про результати заходу поінформовано Тернопільську обласну прокуратуру та Головне управління ДПС у Тернопільській області.