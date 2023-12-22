16:14 | 22.12.2023
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Одне із першочергових завдань СБУ – викриття та притягнення до відповідальності державних зрадників і колаборантів

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З перших днів повномасштабної агресії російської федерації Служба безпеки України зосередила свої зусилля не тільки на відсічі і стримування збройної агресії окупантів, а й документуванні злочинів рашистів та їхніх пособників.  

Окремою категорією таких поплічників ворога є колаборанти, відповідальність за дії яких була запроваджена змінами до Кримінального кодексу України у березні минулого року.  

Сьогодні слідчі та оперативники СБУ продовжують здійснювати масштабні комплексні заходи з розшуку і притягнення до відповідальності колаборантів, які вирішили прислужитися окупантам та пішли на добровільну співпрацю з ворогом. 

Зокрема, упродовж цього року Тернопільським управлінням СБУ викрито понад 3900 фактів колабораційної діяльності, переважна більшість з яких вчинена на тимчасово окупованих територіях. 

Стосовно 46 осіб слідчим відділом УСБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), серед фігурантів – два жителі Тернопільщини.

На даний час 25 зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені злочину, а 9 колаборантів вже засуджено до різних термінів позбавлення волі та обмеження права обіймати посади у правоохоронних структурах, органах влади та місцевого самоврядування.

Незважаючи на те, що більшість зрадників наразі діє на тимчасово окупованих територіях України, СБУ володіє цілісною картиною подій, які відбуваються у захоплених ворогом регіонах. Таким чином, притягнення до фактичної відповідальності кожного колаборанта є питанням часу, адже  злочини проти основ національної безпеки не мають строків давності.

Принагідно нагадуємо, що в Тернопільському управлінні СБУ працює спеціальна гаряча лінія, на яку цілодобово можна повідомити інформацію про злочини ворога та його поплічників:

  • (0352) 52-90-00
  • (067) 352-31-00

У випадку отримання такої інформації, просимо невідкладно телефонувати, або скористатися чат-ботом  t.me/stop_russian_war_bot .

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