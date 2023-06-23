Банкір з Кременця допомагав «ухилянтам» втекти з України

Допоміг 8 «ухилянтам» перетнути кордон, внісши їх дані до системи «Шлях»- підозрюють банкіра з Кременця на Тернопільщині

Під процесуальним керівництвом прокурорів обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Кременець у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що призвело до підробки інформації, та у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст 332 КК України).

За даними слідства, працівник банку, маючи доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, без їх відома вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як водіїв транспортних засобів. Своїх клієнтів підозрюваний знаходив, даючи оголошення в Інтернеті про можливість влаштувати легальний виїзд за кордон.

«Послугами» чоловіка скористались 8 «ухилянтів», які не повернулись в Україну.

Встановлюється причетність підозрюваного до інших фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через кордон.

До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.