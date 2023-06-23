Колишнього голову Тернопільської обласної ради поновили на високій державній посаді

Після трьох років судів на посаді начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області поновили депутата Тернопільської обласної ради, екс-голову облради Василя Хомінця. Про це на власній сторінці у соцмережі повідомив адвокат з Кременця Віталій Сідоров.

– 22 червня 2023 року, після трьох років судових процесів, Тернопільський окружний адміністративний суд поновив Хомінця В.П. на посаді начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Рішення суду підлягає до негайного виконання, – відзначив Віталій Сідоров. – Суть справи: за результатами проведення щорічного оцінювання результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», за 2020 рік Хомінцю В.П. була поставлена негативна оцінка, що підтверджується Висновком щодо оцінювання результатів службової діяльності, – зазанчив Віталій Сідоров.

На підставі цього висновку було видано наказ Держпродспоживслужби від 11.12.2020 № 436-к «Про звільнення Хомінця В.П.», згідно з яким позивача було звільнено з посади начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області у зв`язку з отриманням ним негативної оцінки.

Справа вже перебувала на розгляді у Верховному суді, постановою якого задоволено касаційну скаргу Хомінця В.П. про скасування рішення Тернопільського окружного адміністративного суду та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду, якими відмовлено у задоволенні позову про поновленні на посаді начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.