Бережанському заводу потрібні працівники за більш як 10 професіями

ТОВ “Бережанський завод “Керамік” на ярмарку вакансій пропонував роботу за професіями:

випалювач виробів будівельної кераміки,

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок,

оператор пакувальних автоматів,

готувач шихти,

оператор формувальної машини,

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики,

електрогазозварник,

слюсар-сантехнік,

машиніст бульдозера,

електрик цеху,

лаборант (хімічні та фізичні дослідження),

майстер зміни та ін.

На замовлення роботодавця ярмарок організували фахівці Бережанського управління Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості.

Безробітні та шукачі роботи мали гарну нагоду не лише обрати прийнятну вакансію, а й безпосередньо поспілкуватися із директором товариства Олегом Суховецьким та HR-менеджером цегельного департаменту «Кератерм» Ларисою Прошутою. Вони ознайомили учасників заходу із умовами праці та її оплати, пакетом соціальних послуг, можливостями навчання та кар’єрного росту.

Усі, хто зацікавився пропозиціями офіційної роботи, отримали запрошення відвідати товариство та на місці вирішити питання подальшого працевлаштування.