15:39 | 24.04.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Поліцейські Тернополя впіймали злодійку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження. Тернополянка спокусилася на товар в магазині й вчинила протиправне.

На лінію «102» надійшло звернення від керуючої крамниці. Жінка зазначила, що переглянувши записи з камер відеоспостереження виявила, як незнайомка привласнила вафельницю.

У ході розшукових заходів працівники Тернопільського РУП вийшли на слід зловмисниці. Підозрювана у скоєному зізналася.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *