Поліцейські Тернополя впіймали злодійку
Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження. Тернополянка спокусилася на товар в магазині й вчинила протиправне.
На лінію «102» надійшло звернення від керуючої крамниці. Жінка зазначила, що переглянувши записи з камер відеоспостереження виявила, як незнайомка привласнила вафельницю.
У ході розшукових заходів працівники Тернопільського РУП вийшли на слід зловмисниці. Підозрювана у скоєному зізналася.
Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.