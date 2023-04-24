Поліцейські Тернополя впіймали злодійку

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження. Тернополянка спокусилася на товар в магазині й вчинила протиправне.

На лінію «102» надійшло звернення від керуючої крамниці. Жінка зазначила, що переглянувши записи з камер відеоспостереження виявила, як незнайомка привласнила вафельницю.

У ході розшукових заходів працівники Тернопільського РУП вийшли на слід зловмисниці. Підозрювана у скоєному зізналася.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.