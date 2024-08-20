Більшість доріг на Тернопільщині ремонтують за кошти громад
Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну призвело до призупинення масштабних ремонтів на державних дорогах Тернопільщини. Там, де зношене покриття автошляхів чи інфраструктура потребує термінового ремонту, Служба співпрацює із територіальними громадами. Завдяки співфінансуванню робіт державою і ОТГ, можемо поліпшити більше ділянок зі старим покриттям.
Нагадаємо, що у 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» було розпочато ремонт ділянок дороги Т-20-01 біля Трибухівців та Чорткова, однак через повномасштабну війну цей проєкт зупинено, а капітальний ремонт державних автошляхів не фінансується. Єдиний спосіб підтримувати проїзд зараз – експлуатаційне утримання, однак і воно має обмежене фінансування.