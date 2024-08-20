Більшість доріг на Тернопільщині ремонтують за кошти громад

Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну призвело до призупинення масштабних ремонтів на державних дорогах Тернопільщини. Там, де зношене покриття автошляхів чи інфраструктура потребує термінового ремонту, Служба співпрацює із територіальними громадами. Завдяки співфінансуванню робіт державою і ОТГ, можемо поліпшити більше ділянок зі старим покриттям.

У Бучачі завдяки співпраці провели аварійний ремонт ділянки дороги Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська у межах міста. Ліквідували колії, просадки та пучини на найбільш проблемних ділянках автошляху.

Тиск від перевантажених транспортних засобів, спека та основа дороги, що втратила свою несучу здатність, – причини утворення колій на автошляху Т-20-01. Справді ефективно покласти край цим деформаціям допоможе лише капітальний ремонт, що включатиме зміцнення основи дороги. Та навіть на відновленій дорозі критично важливе дотримання водіями вантажівок норм перевезення вантажів та зупинка руху фур у спеку.

Нагадаємо, що у 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» було розпочато ремонт ділянок дороги Т-20-01 біля Трибухівців та Чорткова, однак через повномасштабну війну цей проєкт зупинено, а капітальний ремонт державних автошляхів не фінансується. Єдиний спосіб підтримувати проїзд зараз – експлуатаційне утримання, однак і воно має обмежене фінансування.