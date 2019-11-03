Біля Теребовлі вантажівка перекрила дорогу. Поліція попереджає про об’їзд

У зв’язку з оформленням дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу с. Кровінка, Теребовлянського району , Тернопільської області, рух ділянкою дороги М-19 (Доманове-Ковель -Чернівці-Тереблече), де трапилася подія, тимчасово обмежений. Про це повідомляє Патрульна поліція області.

Тернопільські патрульні на забезпечують безпеку дорожнього руху.

Будь ласка, врахуйте цю інформацію та, за можливістю, скористайтеся іншими маршрутами‼️

Згодом, рух транспорту буде відновлено.