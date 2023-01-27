Блаженніший Святослав: «Якщо ви хочете увіковічити Московський патріархат в Україні — забороніть його»

Церква, яка служить ворогові в час війни, має бути ліквідована – в цьому переконані більшість українців. Заборона агентури кремля в Україні – одна із найбільш популярних тем.

Але лише під кінець року війни питання нарешті зрушилося, перший крок зроблено – в Києво-Печерській лаврі вперше за три століття зазвучала українська мова.

Однак для повного звільнення українських церков від кремлівського сліду це лише перший крок. Чи готові ми боротися далі?

Стриманість щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні висловив в одному із інтерв’ю Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

— Сумніваюся. Я не хочу вказувати нашим законодавцям, але… Ми теж були заборонені, пережили підпілля. Ба більше, сам факт, що ми були мученицькою Церквою, яка не стала Церквою-колаборантом із радянською владою, врятував наш моральний авторитет, — зазначив Митрополит. — Важливо розуміти, що заборона Церкви не означає припинення її існування. Чому? Бо Церква — це не тільки релігійна структура, не тільки організація, що має статут, керівника, релігійний центр. Церква — це люди, які мають конституційні права. Доки будуть люди, орієнтовані на московське православ’я в Україні, доти ця Церква існуватиме. Навіть тоді, коли, згідно з державним законодавством, буде поза законом. Якщо її заборонити, тоді ми дамо їй до рук пальму мучеництва, дамо можливість перейти у глуху опозицію і стати тими, які потім претендуватимуть на автентичність. Я недавно сказав одному законодавцю: «Якщо ви хочете увіковічити Московський патріархат в Україні — забороніть його».

Також Отець і Глава Української греко-католицької церкви наголосив, що держава має право дбати про свою національну безпеку, тому зрадників, небезпечних для держави, зокрема під час воєнного стану, треба виявляти і, дотримуючись усіх законів, вживати певних заходів:

— Не треба переслідувати за належність до церковної структури, але за злочини проти своєї держави, бо в цьому ми всі рівні, — зауважив Блаженніший. — Тому, можливо, потрібно те саме запитання поставити по-іншому і зрозуміти, що насправді не йдеться про те, щоб комусь обмежити релігійну свободу, а про те, щоб північний сусід, який сьогодні нас вбиває, не міг використовувати жодну з Церков для своїх геополітичних цілей.

У інтерв’ю очільник Української греко-католицької церкви підкреслив, що навіть під час війни Церкві важливо залишатися Церквою, щоб не стати інструментом у якихось політичних рухах, навіть якщо вони – суперпопулярні.