На Збаражчині на дві доби припинять газопостачання: перелік населених пунктів

26 серпня з 09:00 у Збаражі та ще у 33 населених пунктах Тернопільщини тимчасово припинять газопостачання.

Як повідомили у Збаразькому управлінні експлуатації газового господарства, газопостачання буде припинено у зв’язку з плановими роботами з підготовки об’єктів газотранспортної системи до надійної роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років.

Роботи проводитимуть на газорозподільних станціях «Збараж» та «Збараж — лінія Луб’янки». Орієнтовна тривалість робіт — дві доби.

Газопостачання припинять у таких населених пунктах:

Збараж, Базаринці, Залужжя, Великі Луб’янки, Верняки, Гущанки, Діброва-Коршемки, Добриводи, Добромірка, Зарубинці, Зарудечко, Іванчани, Івашківці, Капустинці, Кобилля, Красносільці, Ліски, Мала Березовиця, Малий Глибочок, Мусорівці, Нові Луб’янки, Новий Роговець, Новики, Опрілівці, Охримівці, Розношинці, Синява, Синягівка, Старий Збараж, Тарасівка, Чернихівці, Чорний Ліс, Чумалі та Шили.

У газовій службі зазначають, що графік планових ремонтних робіт може змінюватися, тому дата припинення або відновлення газопостачання може бути скоригована. Про можливі зміни повідомлять додатково.

Жителів населених пунктів просять перед початком робіт перекрити крани на газових приладах та опусках до них.

Після відновлення газопостачання необхідно не залишати працюючі газові прилади без нагляду.