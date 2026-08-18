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  У Бережанах прокуратура повернула державі  землі з пам’ятками архітектури – Ратушею та Замком Синявських

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Прокурори обласної прокуратури подали позови до суду в інтересах держави до Бережанської міської ради, які суд задоволив. У позовних вимогах йшлося про усунення перешкод власнику – державі – у користуванні та розпорядженні землями історико-культурного призначення, зареєстрованими як комунальні. На них розташовані державні пам’ятки архітектури національного значення – Ратуша та комплекс Замку Синявських, загальною площею 2,78 га, вартістю 6,5 млн гривень.

 

Пам’ятки національного значення є об’єктом культурної спадщини, що перебуває під посиленою охороною держави.

 

Господарського суд Тернопільської області погодився з доводами прокурора, що порушення полягало не лише у незаконній реєстрації права комунальної власності, але й у позбавленні держави можливості здійснювати належне управління землями, на яких розташовані пам’ятки архітектури національного значення, що мають особливий правовий режим використання.

 

Відтак держава знову розпоряджатиметься спірними землями.

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