  У Бережанах прокуратура повернула державі  землі з пам’ятками архітектури – Ратушею та Замком Синявських

Прокурори обласної прокуратури подали позови до суду в інтересах держави до Бережанської міської ради, які суд задоволив. У позовних вимогах йшлося про усунення перешкод власнику – державі – у користуванні та розпорядженні землями історико-культурного призначення, зареєстрованими як комунальні. На них розташовані державні пам’ятки архітектури національного значення – Ратуша та комплекс Замку Синявських, загальною площею 2,78 га, вартістю 6,5 млн гривень.

Пам’ятки національного значення є об’єктом культурної спадщини, що перебуває під посиленою охороною держави.

Господарського суд Тернопільської області погодився з доводами прокурора, що порушення полягало не лише у незаконній реєстрації права комунальної власності, але й у позбавленні держави можливості здійснювати належне управління землями, на яких розташовані пам’ятки архітектури національного значення, що мають особливий правовий режим використання.

Відтак держава знову розпоряджатиметься спірними землями.