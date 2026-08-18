Немає укриття, проблеми з водою та доступністю: як живуть ВПО у двох селах Тернопільщини

На Тернопільщині повторно перевірили два місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у селах Бережанка та Молотків Кременецького району. Моніторингові візити відбулися 17 серпня за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У Бережанці МТП облаштоване у приміщенні колишньої школи. Тут проживають 12 ВПО, переважно з Донецької, Херсонської та Харківської областей. Серед них — двоє дітей, двоє людей з інвалідністю та четверо літніх мешканців.

Загалом житлові умови у МТП оцінили як задовільні. Водночас частину рекомендацій, наданих після попереднього моніторингу у травні 2025 року, досі не виконали.

Зокрема, ремонт даху провели лише частково, а питання ремонту котельні залишається невирішеним. Також приміщення не повністю доступні для двох мешканців, які пересуваються на кріслах колісних.

Ще одна проблема — водопостачання. Періодично виникають перебої через низький рівень води у власній криниці. Крім того, у межах 500 метрів від МТП немає укриття.

У Молоткові ВПО проживають у приміщенні комунального дитячого садка «Сонечко». Там мешкають 11 переселенців із Донецької області. Серед них — одна неповнолітня особа, семеро людей старшого віку та четверо людей з інвалідністю.

Житлові умови тут моніторингова група оцінила як добрі. Водночас із мешканцями не укладені договори на проживання.

МТП розташоване на другому поверсі та не має засобів безбар’єрного доступу для маломобільних людей. Також мешканцям періодично потрібна побутова хімія. Серед інших потреб — додатковий холодильник та пральна машина.

Під час візитів представники Уповноваженого також провели правопросвітницьку роботу. Переселенцям розповіли, як звертатися до Омбудсмана, надали індивідуальні юридичні консультації та пояснили порядок внесення інформації про пошкоджене або знищене майно до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

За результатами перевірок підготують звіти та рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і забезпечення належних умов проживання та реалізації прав ВПО.