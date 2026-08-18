На Тернопільщині водійка на Renault врізалася в мотицикліста

У автопригоді на Тернопільщині авто зіткнулося з мотоциклом.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 17 серпня близько 19:40 у Ланівцях.

Водійка автомобіля Renault Megane на перехресті, здійснюючи маневр повороту, не переконалася в безпечному русі, не надала переваги іншим транспортним засобам та допустила зіткнення із мотоциклом Lifan під керуванням 21-річного жителя Кременецького району.



У результаті аварії хлопця з переломом та численними забоями госпіталізували до медзакладу. У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють слідчі поліції.



