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На Тернопільщині водійка на Renault врізалася в мотицикліста

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У автопригоді на Тернопільщині авто зіткнулося з мотоциклом.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 17 серпня близько 19:40 у Ланівцях. 
Водійка автомобіля Renault Megane на перехресті, здійснюючи маневр повороту, не переконалася в безпечному русі, не надала переваги іншим транспортним засобам та допустила зіткнення із мотоциклом Lifan під керуванням 21-річного жителя Кременецького району.

У результаті аварії хлопця з переломом та численними забоями госпіталізували до медзакладу. У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють слідчі поліції.

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